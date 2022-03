Sohn des Opfers hielt sie fest – 15-Jährige als Geldbotin von Betrüger missbraucht 

Sohn des Opfers bemerkte am Telefon, dass etwas nicht stimmt

Womit die junge Begleiterin nicht gerechnet haben dürfte, ist der Umstand, dass die beiden beim Betreten der Bank bereits vom Sohn der Rentnerin erwartet wurden. «Dies, weil der Sohn seine Mutter kurz vor dem Betrugsversuch angerufen hatte und bemerkte, dass etwas nicht stimmt und darum misstrauisch wurde», sagt Judith Aklin, Sprecherin der Zuger Strafverfolgungsbehörden auf Anfrage. In der Folge hielt der Sohn die junge Geldbotin bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Geldbotin handelt es sich um eine 15-jährige Schweizerin, die in der Ostschweiz zu Hause ist. Sie wurde vorübergehend festgenommen und es konnte geklärt werden, dass der Teenager im Auftrag eines Mannes, der ihr unbekannt ist, bereits auch im Kanton Zürich als Geldbotin aktiv war. Im Februar konnte die Luzerner Polizei eine geplante Übergabe von Wertgegenständen in der Höhe von mehreren Hunderttausend Franken vereiteln. Festgenommen wurde ein 16-jähriger Bursche.

Mädchen stand nur in telefonischem Kontakt mit Betrüger

Das Mädchen wurde am Sonntag zu ihrem Vater gebracht. Sie muss sich nun bei der Jugendanwaltschaft ihres Wohnorts für ihre Taten verantworten. Wie das Mädchen in Kontakt mit dem unbekannten Telefontrick-Betrüger kam, kann Aklin nicht abschliessend beantworten, dies sei Sache der Ermittlungen. Auf Anfrage verneint sie aber, dass eine Liebesgeschichte dahinterstecken könnte, weil die 15-Jährige nur in telefonischem Kontakt mit dem Betrüger stand. Die Sprecherin sagt aber, dass der Fall in dieser Konstellation im Kanton Zug bisher neu ist, dass eine junge Schweizerin als Geldbotin agiert.