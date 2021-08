Waldstatt AR : 15-Jährige auf Töffli wird angefahren und muss ins Spital geflogen werden

Bei der Kollision in Waldstatt im Kanton Appenzell Ausserrhoden wurde die Teenagerin verletzt und durch die Luftrettung in ein Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich in Waldstatt, ...

Eine 27-jährige Frau fuhr am Freitagabend auf der Hauptstrasse von Waldstatt in Richtung Urnäsch. Die Lenkerin versuchte, nach dem Trüblirank einen Wagen zu überholen, der vor ihr langsamer wurde. Auf Höhe des Autos bemerkte sie, dass vor diesem Fahrzeug eine 15-jährige Töfflifahrerin im Begriff war, nach links in eine Seitenstrasse abzubiegen.