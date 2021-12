Unterlassene Hilfeleistung – 15-Jährige schluckt 26 Pillen und wird bei Todeskampf alleine gelassen

Am Dienstag findet der Prozess am Strafgericht Basel-Stadt statt.

«Fuck Alter, die hat 26 Tabletten genommen», mit dieser Whatsapp-Nachricht informierte ein Kollege einen Bekannten über den Zustand der 15-Jährigen. Zu diesem Zeitpunkt war die junge Frau bereits nicht mehr ansprechbar. Trotz zahlreichen Weck-Versuchen erwachte sie nicht mehr. Doch statt professionelle Hilfe zu holen, verschickten die Anwesenden Nachrichten und fragten Freunde nach Tipps, was in einer solchen Situation zu tun sei.

Nachdem die Teenagerin 26 Methadon-Tabletten zu fünf mg konsumiert hatte, hätte es zahlreiche Möglichkeiten gegeben, sie noch zu retten. Davon geht die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt aus. Doch keiner der anwesenden Personen machte den Anstand, die Sanität zu rufen. Auch zwei Erwachsene waren an jenem Abend und am darauffolgenden Morgen anwesend, als die 15-Jährige die Pillen schluckte.

In einer Wohnung in Riehen BS, nahe der deutschen Grenze, überreichte der Beschuldigte an einem Sonntagabend im März 2019 der Minderjährigen das Opioid. Erst schluckte sie in zwei Tranchen 16 Methadon-Tabletten. Daraufhin gab der damals 20-Jährige der jugendlichen Frau weitere zehn Pillen. Dies im Wissen, dass sie sie sofort konsumieren wird und die «Einnahme zu einem tödlichen Ausgang führen kann», so die Staatsanwaltschaft.

Mutter kiffte im Zimmer nebenan, während sie Pillen schluckte

Schwer sediert legte sie sich auf dem Sofa in der Wohnung einer Freundin zum Schlafen. Die Mutter der Kollegin, ebenfalls angeklagt, war zu diesem Zeitpunkt auch anwesend. Während die 15-Jährige das Methadon zu sich nahm, kiffte sie im Zimmer nebenan. In den vier Wänden der Frau, die von Sozialhilfe lebt, schlüpften des Öfteren Teenager unter. Auch den obdachlosen Beschuldigten liess sie bei sich und ihrer Tochter wohnen. Im Kinderzimmer der Liegenschaft hatte der Mann ein Pillen-Lager eingerichtet.

Auch an jenem Abend hielten sich mehrere Jugendliche in der Wohnung auf. Nebst der 15-Jährigen war auch deren Freundin vor Ort: Beide waren am Wochenende aus einem Berner Jugendheim abgehauen. Während alle Anwesenden schliefen, war der Beschuldigte bis in die frühen Morgenstunden wach. Kurz nach 2 Uhr ging er ins Bett. «Tatenlos kümmerte er sich bis zu diesem Zeitpunkt in keinster Weise um das Leben des Opfers», klagt die Staatsanwaltschaft an.