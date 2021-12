15-Jährige starb an Überdosis – «Sie fanden sich mit Tod des Mädchens ab, um Freunden Fragen zu ersparen»

Die Fünferkammer des Strafgerichts Basel-Stadt hat am Mittwoch sein Urteil im Fall eines 15-jährigen Mädchens gefällt, das an einer Methadon-Überdosis gestorben war.

Im Frühling 2019 starb in Basel eine 15-Jährige an den Folgen einer Methadon-Überdosis. Ein heute 23-Jähriger wurde deswegen am Mittwoch vom Basler Strafgericht wegen eventualvorsätzlicher Tötung durch Unterlassen der Notfhilfe schuldig gesprochen und zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren verurteilt. Der Vollzug soll zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben werden. Er hatte der Teenagerin damals die Tabletten gegeben und war dabei, als sie diese in der Wohnung einer Freundin in Riehen zu sich nahm.