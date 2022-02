Süssigkeiten und Alkohol – 15-Jährige stehlen und randalieren am häufigsten

Über 20 Jahre gesehen wurden 15-Jährige am häufigsten für Vermögensdelikte verurteilt.

Alkohol, Gummibärli oder Schoggigipfeli – die Anzahl von Diebstählen bei Jugendlichen blieb in den letzten Jahren konstant.

15-Jährige wurden laut einer Übersicht des Bundesamts für Statistik in den letzten 20 Jahren öfter für Diebstähle und Sachbeschädigungen verurteilt, als alle anderen Jugendlichen zwischen zehn und 17 Jahren.

Hier eine Flasche Alkohol, da ein Pack Gummibärli, dann noch ein Schoggigipfeli – die Anzahl von Diebstählen bei Jugendlichen blieb in den letzten Jahren auf konstant hohem Niveau. Zu dieser Erkenntnis kommt eine am Montag veröffentlichte Auswertung des Bundesamts für Statistik (siehe unten).

Mit Blick auf alle Strafurteile zeigt sich: Ältere Jugendliche werden generell häufiger verurteilt als jüngere. Zwölfjährige werden viermal und 17-Jährige 27-mal so häufig verurteilt wie Zehnjährige. Mit einer Ausnahme. Die Autoren und Autorinnen heben bei den Vermögensdelikten (Diebstahl und Sachbeschädigung) insbesondere die 15-Jährigen hervor: Überraschenderweise weise diese Altersgruppe meist die höchste Belastungsrate auf. Das heisst: Gemessen an 10’000 Gleichaltrigen waren es meist die 15-Jährigen, die mehr Vermögensdelikte wie Diebstähle oder Sachbeschädigungen begangen haben und verurteilt wurden als alle anderen Altersgruppen. Insgesamt umfasst die Statistik sämtliche Jugendurteile von Zehn- bis 17-Jährigen in den Jahren von 1999 bis 2019.