vor 1h

Giswil OW

15-Jährige stürzt aus fahrendem Wohnmobil – schwer verletzt

Bei einem Wohnmobil öffnete sich am Samstag in Giswil OW in einer starken Linkskurve eine Türe. Eine 15-Jährige stürzte dabei auf die Strasse und wurde schwer verletzt.

Das Unglück ereignete sich in einer starken Linkskurve in Giswil. KEYSTONE Das Mädchen wurde beim Unfall schwer verletzt. Eine zufällig anwesende Ärztin übernahm die Erstbetreuung der Verletzten. KEYSTONE

Aus einem fahrenden Wohnmobil gestürzt ist eine 15-Jährige am Samstagnachmittag im Kanton Obwalden. In einer starken Linkskurve hatte sich plötzlich eine Tür des Fahrzeugs geöffnet, als es auf der Brünigstrasse zwischen Giswil und Lungern unterwegs war. Dabei zog sich das Mädchen schwere Verletzungen zu.

Eine zufällig anwesende Ärztin übernahm nach Angaben der Kantonspolizei Obwalden die Erstbetreuung der Verletzten auf der Unfallstelle, unterstützt durch den aufgebotenen Rettungsdienst 144. Die Rega flog das Mädchen anschliessend von der Unfallstelle in ein Zentrumsspital. Die drei weiteren Personen aus dem Wohnmobil blieben unverletzt.