Riffelhorn VS : Engländerin (15) verirrt sich – und wird mitten in der Nacht mit Helikopter gerettet

Eine Teenagerin verirrte sich am Sonntag im Gebiet Gornergrat. Erst nach einer stundenlangen Suche konnte sie gerettet werden – an einer äusserst exponierten Stelle.

Am Riffelhorn rettete die Air Zermatt eine Teenagerin aus ihrer misslichen Lage.

Am Sonntag startete eine Gruppe Jugendlicher aus England zu einer Wanderung auf den Gornergrat. Aus unbekannten Gründen trennte sich dabei die 15-jährige Engländerin auf dem Weg vom Rest der Gruppe. Als die junge Frau beim Treffpunkt auf dem Gornergrat nicht ankam, machte sich der Leiter der Jugendlichen auf die Suche nach ihr – ohne Erfolg.

Heikle Rettung mit der Winde

Die junge Teenagerin war weder mit einem Smartphone noch mit einer Lampe ausgerüstet, was die Suche erschwerte. Allerdings trug sie ein Walkie-Talkie bei sich, mit dem die Gruppe untereinander kommunizierte. Dank dem Funkgerät konnte die Fünfzehnjährige schliesslich den Helikopter einweisen. «Die Retter fanden sie trotz der Dunkelheit an einer äusserst exponierten Stelle zwischen Riffelhorn und Gornergletscher, wo die Teenagerin mehrere Stunden blockiert war», heisst es in der Mitteilung.