Attalens FR - 15-Jähriger bewusstlos auf der Strasse gefunden – Polizei sucht Zeugen

An dieser Strasse wurde der 15-Jährige gefunden.

In Attalens im Kanton Freiburg hat am Mittwochmittag eine Drittperson einen 15-Jährigen bewusstlos mitten auf der Route de l’Arsillier gefunden. Dies teilt die Kantonspolizei Freiburg in einem Communiqué mit. Der Junge musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.