Näfels: 15-Jähriger fährt Firmen-Mercedes zu Schrott

Ein 15-Jähriger ist am Montagabend um 20.30 Uhr mit dem Firmen-Mercedes der Familie in Näfels GL in Richtung Industriestrasse gefahren, als er in einer Kurve die Kontrolle über die Luxuslimousine verlor und damit in eine Hauswand krachte. «Beim Unfall wurde niemand verletzt», teilt die Kantonspolizei Glarus am Dienstag in einem Communiqué mit.