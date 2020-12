An der Löwenstrasse entzog sich ein Autofahrer kurz nach 4 Uhr am Donnerstag einer Polizeikontrolle.

Kurz nach 4 Uhr am Donnerstag hat sich ein Autofahrer in Luzern einer Polizeikontrolle an der Löwenstrasse entzogen, wie die Luzerner Polizei am Sonntag mitteilte. «Auf dieser Flucht fuhr der vorerst unbekannte Autofahrer teilweise mit massiv übersetzter Geschwindigkeit», heisst es in der Polizeimeldung.