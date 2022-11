Tötungsdelikt Sirnach TG: 15-Jähriger ist geständig

Der 15-Jährige sei jetzt demnach in einer geschlossenen, stationären Beobachtung und nicht mehr in Untersuchungshaft.

Beim Eintreffen der Polizei am 16. Oktober in Sirnach TG lag ein 18-Jähriger mit Stichverletzungen am Strassenrand. Er erlag seinen Verletzungen vor Ort.

Am Abend des 16. Oktober wurde der 18-jährige B.* getötet. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau hatten ihn mit Stichverletzungen an der Feldstrasse in Sirnach aufgefunden. Reanimationsversuche blieben erfolglos – B. verstarb noch vor Ort. Ein 15-Jähriger war in der Folge festgenommen worden.