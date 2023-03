Rapperswil-Jona: Strolchenfahrt endet in Unfall

Rapperswil-Jona SG : 15-Jähriger klaut Auto der Eltern und baut Unfall – vier Personen verletzt

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Rapperswil-Jona zu einem Unfall. Ein 15-Jähriger hatte das Auto seiner Eltern entwendet und machte zusammen mit Kollegen eine Strolchenfahrt. Auf der Unteren Bahnhofstrasse prallten die Jugendliche in ein anderes Auto.