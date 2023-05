Baar : 15-Jähriger mit 198 km/h auf Autobahn geblitzt 

Ein 15-jähriger Jugendlicher ist ohne Führerausweis und mit viel zu schnellem Tempo von einer semistationären Radaranlage im Kanton Zug geblitzt worden. Die Strolchenfahrt fand in der Nacht auf Montag auf der Autobahn A14 statt. Geblitzt wurde der Jugendliche von der halbstationären Anlage zwischen der Ausfahrt Baar und der Ausfahrt Zug in Fahrtrichtung Luzern.

Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Donnerstag mitteilten, führten Ermittlungen der Verkehrspolizei zum 15-Jährigen. In der Einvernahme mit Ermittlern des Dienstes Jugenddelikte zeigte sich der junge Mann geständig. Er gab an, an besagtem Datum die Spritztour unternommen zu haben. Dazu benützte er das Auto seiner Eltern.