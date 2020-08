Wegen Strömung in Schwierigkeiten geraten

15-jähriger Nachwuchsfussballer ertrunken

Der Chinese Kairan «Max» Wang starb bei einem Ausflug an die Nordsee. Das teilte ADO Den Haag mit. Der Stürmer galt auch als zukünftige Option für die chinesische Nationalmannschaft.

In den Niederlanden ist ein chinesischer Nachwuchsstürmer verstorben. Der 15-jährige Kairan «Max» Wang ertrank vor zwei Wochen in der Nordsee, nachdem er wegen der Strömung in Schwierigkeiten geraten war. Das teilte sein Verein ADO Den Haag mit. Aus Rücksicht auf die Familie sei der Vorfall erst jetzt kommuniziert worden.