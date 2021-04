Jugendgewalt in Zürich - 15-jähriger Schüler begeht aus Langeweile einen Raub

«Wir beobachten seit mehreren Jahren eine Zunahme der Jugendgewalt», sagt Marcel Riesen-Kupper, Leitender Oberjugendanwalt. Weder der durchschnittliche Gewaltstraftäter noch die Art der Gewaltstraftaten hätten sich 2020 markant verändert. Das spreche gegen die Hypothese, dass die Corona-Krise eine wesentliche Ursache dafür sei. Mit Sorge sieht Riesen-Kupper den Anstieg bei Gruppendelikten in der Nacht. «Schwere Delikte um Mitternacht häufen sich. Dabei spielt Alkohol in etwa der Hälfte der Fälle nachweislich eine Rolle.»



Auffällig ist laut der Leitenden Jugendanwältin der Jugendanwaltschaft Winterthur Alexandra Ott Müller, dass die Mehrheit der Beschuldigten zwar über eine Tagesstruktur verfüge, aber wenig Struktur im Freizeitverhalten habe. «Sie haben keine Hobbys, hängen herum und begehen aus Langeweile eine Straftat.» Als Beispiel erzählt sie von einem 15-jährigen Schüler, der in ein problematisches Umfeld geriet.



Bei einem Streit schlägt er einem Jugendlichen die Faust ins Gesicht. Dafür wird er mit einer persönlichen Leistung bestraft. Nur kurze Zeit später ist er an einem Raub beteiligt. «Die Gruppe hatte aus Langeweile gemeinsam beschlossen, jemanden auszunehmen», so Ott Müller. Sie raubten unter Körpergewalt zwei Jugendliche aus. Neben einer persönlichen Leistung und einem Training musste der Schüler dem Opfer auch eine Genugtuung und Schadensersatz bezahlen.