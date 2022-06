Zug: 15-jähriger Schüler hackt Software für Maturaprüfungen

Das digitale Zeitalter hat seine Tücken, wie sich nun an einem Fall aus einer Gemeinde in Zug zeigt. Ein Schüler der Kantonsschule in Menzingen hat vor den Maturaprüfungen herausgefunden, wie er das digitale Prüfungssystem austricksen kann. Aber von vorn: An der Kantonsschule Menzingen finden digitale Prüfungen mit der Plattform «Exam.net» statt. Die Plattform benutzt den «Safe Exam Browser» (SEB) der ETH Zürich. Dieser Browser überträgt Daten mit hoher Verschlüsselung und die Verwendung von Drittapplikationen wird eingeschränkt. So wird der Einsatz von unerlaubten Hilfsmitteln, insbesondere des Internets, und die Kommunikation mit anderen Personen verhindert.