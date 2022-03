Montreux VD – Sohn (15) nach Sturz vom Balkon stabil, aber nicht ausser Lebensgefahr

1 / 8 Am Donnerstagabend legten Nachbarn und Anwohner Blumen und Kerzen an den Ort. AFP Verschiedene Nachbarinnen und Nachbarn zeigten sich vom Vorfall sehr betroffen. «Es ist extrem schrecklich, was der Familie passiert ist», sagt eine Frau. AFP Das Motiv und die weiteren Hintergründe der Tat sind jedoch weiterhin unklar. 20min/Sébastien Anex

Darum gehts In Montreux im Kanton Waadt sind am Donnerstagmorgen fünf Personen aus dem siebten Stock eines Wohnhauses gestürzt.

Die fünf Personen hatten einen französischen Pass. Vier von ihnen stürzten in den Tod, der 15-jährige Sohn wurde in ernstem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.

Zuvor wollte die Polizei offenbar den Vater auf die Wache mitnehmen, weil dieser auf Anrufe und Schreiben der Behörden nicht reagiert hatte. Er sollte kontrolliert werden, weil der Sohn im Homeschooling unterrichtet wurde.

Nachbarn und Anwohner haben am Tatort Blumen und Kerzen aufgestellt.

Nachdem die Polizei geklingelt hatte und den Vater mitnehmen wollte, stürzte gestern eine Familie von einem Balkon im siebten Stock in die Tiefe: Für den 40-jährigen Vater, seine 41-jährige Ehefrau, deren Zwillingsschwester und die achtjährige Tochter des Paares kam jede Hilfe zu spät. Nur der 15-jährige Sohn überlebte schwer verletzt und wurde ins Spital eingeliefert.

Einen Tag nach der Tragödie in Montreux VD sind die Hintergründe weiter unklar. Wie die Kantonspolizei Waadt auf Anfrage mitteilt, sind die Ermittlungen weiterhin im Gange. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es keine neuen Informationen zum Fall, sagt Kapo-Sprecher Jean-Christophe Sauterel. Eine gute Nachricht gibt es allerdings: Dem 15-jährigen Sohn der Familie, der mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital eingeliefert wurde, gehe es besser. «Seine Lage hat sich stabilisiert», sagt Sauterel.

Grosse Betroffenheit bei den Nachbarn

Bei den Nachbarn im Block ist die Betroffenheit derweil gross: «Dass die Familie offenbar keinen anderen Ausweg mehr wusste und derart hoffnungslos war, tut mir extrem leid», sagt eine Nachbarin. Eine weitere Nachbarin erzählt, dass der Vorfall vor allem ihre Tochter mitgenommen habe: «Sie ging am Vormittag noch in der Apotheke arbeiten, da sie aber derart zitterte und Angstzustände bekam, ist sie am Mittag wieder nach Hause zurückgekehrt.» Es sei «extrem schrecklich», was der Familie passiert sei, so die Frau.

Viele fragen sich, was die Familie zu einer solchen Tat getrieben haben könnte. «Es ist komisch, dass sich die Familie wegen eines Homeschooling-Konflikts mit den Behörden das Leben genommen hat», sagt eine Nachbarin. Zur Familie selbst könne sie allerdings nicht viel sagen: «Sie waren immer sehr diskret und vermieden den Kontakt mit anderen Personen.»

Bei der ehemaligen Wohnstätte der Familie in Sion ist die Familie vor allem bei einem Nachbarspaar in guter Erinnerung geblieben: «Die beiden Frauen – beides Ärztinnen – waren immer sehr nett, höflich und zuvorkommend», sagt das Paar. «Auch die Kinder waren wundervoll und immer fröhlich.» Zum Vater, der offenbar sehr zurückgezogen lebte, könne das Paar nichts sagen. «Man hat ihn fast nie zu Gesicht bekommen.»

Tochter nie eingeschult

Nach Informationen von 20 Minuten war die Mutter der Kinder Zahnärztin, hatte zunächst in Frankreich und ab 2007 auch in der Schweiz praktiziert. 2015 wurde ihr jedoch die Berufsbewilligung entzogen. Ihre Zwillingsschwester arbeitete als Ophthalmologin in einer Augenklinik im Wallis. Sie wurde in Paris und Nancy ausgebildet und war unter anderem auch leitende Ärztin an einem Schweizer Spital. Auf Anfrage wollte man sich bei der Augenklinik nicht zum Fall äussern.

Über den Vater und die Kinder ist hingegen nur wenig bekannt: Laut Linkedin ist der Familienvater als unabhängiger Berater aktiv. Auch bei seinem ehemaligen Arbeitgeber will man auf Anfrage keinen Kommentar abgeben. Laut RTS wurde die achtjährige Tochter nie eingeschult und soll nicht einmal im Register des Waadtländer Erziehungsdepartements aufgeführt sein. Der 15-jährige Sohn wurde zu Hause unterrichtet.

Jährliche Kontrolle im Homeschooling

Der Besuch der beiden Polizeibeamten im Haus der Familie, kurz bevor diese vom Balkon stürzte, stand demnach im Zusammenhang mit dem Schulbesuch des Teenagers. Im Rahmen des Hausunterrichts stellt ein Mitarbeiter der Pädagogischen Direktion über eine jährliche Kontrolle die Qualität des erteilten Unterrichts sicher. Bei unzureichender Leistung kann der Kanton den Besuch einer öffentlichen Schule anordnen.

Wenn sich die Eltern weigern, von der zuständigen Behörde kontrolliert zu werden, wird der Fall bei der Präfektur angezeigt, die einen Vorführungsbefehl anordnen kann – so wie es am Donnerstagmorgen geschehen ist. Das Waadtländer Departement für Bildung, Jugend und Kultur hatte am Donnerstagabend auf Anfrage von 20 minutes erklärt, dass es in den letzten fünf Jahren nur zwei Anzeigen wegen Nichteinhaltung der Regeln für den häuslichen Schulbesuch gegeben habe.