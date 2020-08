vor 1h

Steinerberg SZ 15-Jähriger stirbt bei Unfall mit Motorrad eines Bekannten

In Steinerberg SZ ist ein 15-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der Jugendliche stürzte drei Meter tief in ein Bachbett. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

von Nicolas Saameli

1 / 2 Der Unfall ereignete sich auf der Wildspitzstrasse in Steinerberg SZ. Google Street View Die Kantonspolizei Schwyz ermittelt. KEYSTONE

In Steinerberg SZ ist ein 15-Jähriger bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Laut der Kantonspolizei fuhr der Jugendliche auf der Wildspitzstrasse, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und rund drei Meter in ein Bachbett stürzte. «Beim Sturz verletzte sich der 15-Jährige derart schwer, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb», schreibt die Kantonspolizei.

Das Motorrad, mit dem der Jugendliche verunfallte, gehörte einem Bekannten. «Wir wissen, dass das Fahrzeug aus dem Umfeld des Verstorbenen stammt», sagt Pascal Simmen, Mediensprecher der Kantonspolizei Schwyz. Wie der 15-Jährige an das Motorrad gelangt sei, werde derzeit noch abgeklärt.