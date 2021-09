Kein Einzelfall - 15-Jähriger sucht mit USB-Kabel im Penis den Notfall auf

Urology Case Reports 2021: Clio Kennedy et al./CC BY-NC-ND 4.0

Urology Case Reports 2021: Clio Kennedy et al./CC BY-NC-ND 4.0

Das Röntgenbild zeigt unmissverständlich, warum ein Brite ins Spital musste: In seinem Innern steckte ein USB-Kabel fest. Dieses hatte sich der 15-Jährige selbst in die Harnröhre geschoben – um herauszufinden, wie lang sein bestes Stück ist.

Der Gang in den Notfall war unausweichlich.

Dieses Massnehmen ging gründlich schief: Statt ein Lineal anzulegen, schob ein 15-Jähriger ein USB-Kabel in seinen Penis.

Den eigenen Körper zu erforschen, gehört zum Erwachsenwerden dazu. Doch manche Erkundungen gehen zu weit. Das zeigt der Fall eines jungen Briten. Die eingehende Beschäftigung mit seinem Penis brachte ihn in die Notaufnahme. Denn um Mass zu nehmen, hatte er – statt zu einem Lineal oder Massband zu greifen – ein verknotetes USB-Kabel zweckentfremdet und dort hineingeschoben, wo es definitiv nicht hingehört: in seine Harnröhre.

Erste Entfernungsversuche schlugen fehl

Dort präsentierte sich den Medizinerinnen und Medizinern ein erschreckendes Bild: «Die Enden des USB-Kabels ragten aus dem äusseren Harnröhrengang heraus, während der mittlere Teil des verknoteten Kabels in der Harnröhre verblieb», berichten sie im Fachjournal «Urology Case Reports» . Abgesehen davon sei der Junge gesund gewesen. «Der Patient war ein ansonsten fitter Junge ohne psychische Störungen.»

Das Team versuchte zunächst, das USB-Kabel mittels einer sogenannten Zystoskopie – dabei wird ein Metallstab in den Penis geschoben, um das Kabel herauszuziehen – und einer chirurgischen Erweiterung der Harnröhre, zu entfernen. Doch beide Versuche schlugen fehl, da das Kabel verknotet war (siehe Bildstrecke).

Mediziner entfernten schon Nadeln, Drähte und sogar Pistazienschalen

Die Autorinnen und Autoren weisen weiter darauf hin, dass solche Fälle im urologischen Alltag eher ungewöhnlich, aber keineswegs unbekannt sind. «Das Einführen einer Vielzahl von Gegenständen ist gut dokumentiert.» So hätten unter anderem schon Nadeln, Stifte, Eisendrähte und sogar Pistazienschalen entfernt werden müssen. Meist würden die Fälle mit Rauschzuständen, psychischen Störungen und, wie in diesem Fall, mit sexueller Neugier in Verbindung gebracht.