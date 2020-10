In Basel Stadt wurde am Montag ein toter Jugendlicher aufgefunden.

In einer Wohnung in Basel Stadt wurde am Montag am frühen Abend die Leiche eines Jugendlichen gefunden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Der 15-Jährige hatte sich in einer Gruppe mit anderen Jugendlichen aufgehalten. Möglicherweise habe er eine unbekannte Substanz konsumiert und das Bewusstsein verloren. Die Sanität wurde Stunden später verständigt und konnte nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen.