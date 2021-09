Dean Berta Vinales : 15-jähriges Töfftalent stirbt nach Massencrash bei Superbike-Rennen

Töff-Nachwuchstalent Dean Berta Vinales verstarb am Samstagnachmittag nach einem Massensturz im Rennen. Es ist bereits der dritte Todesfall eines Talents in diesem Jahr.

Die Rennleitung hatte das Rennen sofort unterbrochen und die Erstversorgung des 15-jährigen Talentes eingeleitet. Die Rettungskräfte in der Ambulanz sowie die Ärzte im Spital von Jerez kämpften um das Leben von Berta Vinales – um 15 Uhr kam aber die traurige Nachricht, dass der junge Fahrer seinen Verletzungen erlegen ist. Berta Vinales bestritt in diesem Jahr seine erste Saison in der Nachwuchskategorie im Rahmen der Superbike-WM. Sämtliche für Samstag angesetzten Rennen in Jerez wurden nach dem tödlichen Unfall abgesagt.