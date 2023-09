«Doktor Sex» Bruno Wermuth verlässt 20 Minuten

Doktor Sex

«Unfallgefahr beim Küssen mit Spange?»

Bruno Wermuth führt in eigener Praxis in Bern und Zürich Paar- und Sexualberatung durch. Als «Doktor Sex» beantwortete er 15 Jahre lang Fragen zu den Themen Beziehung, Liebe und Sexualität. Hier sind zwei Fragen, die illustrierend sind für seine Beratungen.

Patrick J. (42): Alles, was ich hier lese, ist alter Wein in einem neuen Schlauch. Ihre Kolumne erinnert an die «Bravo»-Doktor-Sommer-Serie und ich frage mich, ob es das in gleicher Form auch in 20 Minuten braucht. Die Jungen dürften das doch bereits zigmal gelesen haben? Gibt es tatsächlich Junge, die solche, teils wirklich naiven Fragen stellen?