Laufen BL: Täter nach versuchtem Femizid zu 15 Jahren verurteilt

Protest gegen Gewalt an Frauen

Anlässlich des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen gehen Menschen am Freitag in Basel auf die Strasse. Dieses Jahr richtet sich der Protest gegen Femizide. «Jede zweite Woche wird eine Frau oder als Frau gelesene Person aufgrund ihres Frauseins in der Schweiz getötet. Das darf nicht sein!», schreibt das Frauenhaus beider Basel am Mittwoch.