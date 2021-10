Nachhaltiger Genuss – 15 Kochbücher für die Umwelt

Laut WWF ist die Herstellung von Fleisch, Milch, Käse und Eiern in der Schweiz für die Hälfte der Umweltbelastungen durch Nahrungsmittel verantwortlich. Würde ich mich als Vegetarier ernähren, könnte ich meinen ökologischen Fussabdruck um einen Viertel reduzieren. Als Veganer wäre der Abdruck sogar um bis zu 40 Prozent kleiner.

Wie also schränke ich meinen Fleischkonsum auf, sagen wir mal, ein bis höchstens zwei Mal Fleisch pro Woche ein? Die Antwort liegt auf der Hand: indem ich vegetarische oder vegane Mahlzeiten zubereite, die mindestens so viel Vergnügen bereiten wie ein zartes Rindsfilet.

Das Spektrum reicht von rein veganen und vegetarischen Kochbüchern über solche, die in die Tiefen von «Zero Waste» (dem Vermeiden von Essabfällen) eintauchen, bis hin zu jenen, bei denen es «From Nose to Tail» und «From Leaf to Root» um die restlose Verwertung aller Bestandteile von Naturprodukten geht.