La Creusaz VS: 15 Kubikmeter grosser Felsbrocken stürzt auf Autostrasse

Bei La Creusaz VS hat sich am Mittwochmorgen ein Felssturz ereignet.

Eine Bewohnerin des Dorfes La Creusaz VS wurde am Mittwoch gegen sieben Uhr morgens Zeugin eines grossen Felssturzes. Die Kantonspolizei bestätigte gegenüber 20 Minutes, dass sich in der Nähe des Ortes Sur-le-Scex ein etwa 15 Kubikmeter grosser Felsblock aus einer Felswand gelöst hat. Bei seinem Sturz überquerte der Felsblock, der weitere Felsen mit sich riss, die Kantonsstrasse und die Weinberge, bevor er am Eingang des Weilers Plan-Cerisier, unweit des gleichnamigen Restaurants, zum Stillstand kam.