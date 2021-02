Deshalb haben Verbraucherschutzverbände aus 15 Ländern in Europa bei der EU-Kommission eine Beschwerde gegen Tiktok eingereicht.

So seien Kinder auf Tiktok ständig Schleichwerbung und nicht jugendfreien Inhalten ausgesetzt.

Verbraucherschutzverbände aus 15 Ländern in Europa haben bei der EU-Kommission eine Beschwerde gegen Tiktok eingereicht.

Die Kurz-Clip-App Tiktok ist insbesondere bei einem jungen Publikum äusserst beliebt. Das zieht aber grosse Probleme nach sich, findet der Europäische Verbraucherverband BEUC, eine Dachorganisation von 44 europäischen Verbraucherschutzorganisationen. Denn auf der Plattform befinde sich eine ganze Reihe an Schleichwerbung, die Kinder und Jugendliche unangemessenen Inhalten aussetzen. Deshalb hat der BEUC bei der EU-Kommission eine Beschwerde gegen Tiktok eingereicht, wie Heise.de berichtet.

In dieser Beschwerde werden schwerwiegende Vorwürfe aufgelistet. Darunter befinden sich beispielsweise Irreführung, Täuschung, Verstösse gegen das Urheber- und Datenschutzrecht und einige weitere Verstösse gegen Kinderschutzgesetze im europäischen Raum. Der BEUC verlangt nun eine umfassende Untersuchung aller zuständigen Justizbehörden.

«Eindringliche Schleichwerbung»

Konkret bemängelt Goyens vier Punkte, in welchen Tiktok gegen die geltenden Regeln verstosse: So müssen Nutzerinnen und Nutzer von Tiktok beispielsweise «unfairen Geschäftsbedingungen» zustimmen. Denn ihnen werde jegliches Recht an ihren Posts unwiderruflich entzogen. Ausserdem setze Tiktok Kinder und Jugendliche gezielt Werbung aus, die oft sogar absichtlich versteckt werde. Dazu gehören beispielsweise gebrandete Challenges, hinter denen Marken stehen, die Influencer dafür bezahlen, die Challenges zu verbreiten.