Frankreich : 15 Menschen verbringen 40 Tage in abgeriegelter Höhle – zehn davon würden gerne länger bleiben

In Frankreich haben sich 15 Menschen für eine Studie freiwillig einsperren lassen. Die Zeit ohne Sonnenlicht, Nachrichten von der Aussenwelt oder Uhren empfanden sie als entspannend.

In Frankreich haben sich 15 Menschen freiwillig 40 Tage lang in eine Höhle einsperren lassen.

In Frankreich haben sich 15 Menschen freiwillig 40 Tage lang in eine Höhle einsperren lassen.

15 Menschen sind nach 40 Tagen der freiwilligen Isolation wieder aus einer Höhle in Frankreich gekommen. Mit breitem Lächeln in ihren blassen Gesichtern verliessen die sieben Frauen und acht Männer am Samstag die Höhle von Lombrives in den Pyrenäen, in der sie für eine wissenschaftliche Studie die letzten 40 Tage und Nächte ohne Sonnenlicht und Uhren verbracht hatten. Erste Eindrücke: die Zeit erschien ihnen in dieser Isolation viel langsamer zu vergehen und sie kamen mehr zur Ruhe.