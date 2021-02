Am 7. März kann das Stadtberner Stimmvolk darüber abstimmen, ob die Stadt einen Betrag in gleicher Höhe investieren soll.

Am Guisanplatz in Bern soll eine neue Festhalle gebaut werden. Kostenpunkt: 95 Millionen Franken.

Unter normalen Umständen finden in der Stadt Bern jährlich unzählige Konzerte und Messen statt. Nun soll Bern als Veranstaltungsort weiter bestärkt werden: Die Bernexpo-Tocherfirma Messepark Bern AG möchte am Guisanplatz eine neue Festhalle realisieren. Der Neubau wird aus einer grossen Halle mit bis zu 9000 Stehplätzen und einem Saal mit rund 1000 Sitzplätzen bestehen. Die Stadt soll das Projekt finanziell unterstützen – und 15 Millionen Franken investieren. Ob die Investition tatsächlich getätigt wird oder nicht, entscheidet das Stadtberner Stimmvolk am 7. März.

«Es geht beim Neubau nicht um Kultur, sondern um Rendite»

Die grünen Parteien wollen kulturelle Vielfalt. Dennoch lehnt das GB eine Investition in die neue Festhalle ab. «Bei dem Projekt geht es nicht um Kultur, sondern um grosse, kommerzielle Veranstaltungen und Messen», sagt Co-Präsidentin Rahel Ruch. Von einer Festhalle dieser Grösse würden nur die wenigsten lokalen Künstlerinnen und Künstler profitieren. «Die 15 Millionen Franken sollten stattdessen in die direkte Förderung der Kunstschaffenden fliessen, die momentan unter der Coronakrise leiden.»

Dies sei aber nicht der einzige Grund, warum sich das GB gegen die Investition ausspreche. «Durch die öffentlichen Beiträge ist das Projekt rentabler für private Aktionärinnen und Aktionäre. Das bedeutet, dass die öffentliche Hand die Rendite von Privatpersonen mit Steuergeld finanziert», so die Stadträtin. Das komme bei vielen Leuten nicht gut an, weswegen das Abstimmungsresultat Anfangs März knapp ausfallen könnte.

«Wir müssen zukunftsorientiert denken und Arbeitsplätze sichern»

«Die jetzige Halle ist veraltet und muss weg»

Bei der Stadtberner SVP habe man sich von Anfang an einstimmig für die Investition eingesetzt. «Wir sind der Meinung, dass die alte Anlage weg muss», sagt Thomas Fuchs, Parteipräsident der SVP Stadt Bern . Bern stehe in Konkurrenz mit anderen, bereits weitaus modernisierteren Standorten. «Unsere jetzige Halle ist veraltet und beispielsweise für rollstuhlgängige Personen eine Zumutung», so Fuchs. Eine Investition in die neue Festhalle sei deshalb sinnvoll: «Der Neubau bleibt uns Jahrzehnte lang erhalten und bereichert schlussendlich die ganze Stadt.»