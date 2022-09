Playoffs verpasst: 15. Niederlage und Verletzungspech – Chicago-Saison ist für Shaqiri gelaufen

Laut seinem Chicago-Trainer hat sich der Nati-Offensivspieler zudem verletzt. Ob er nun also in der Nations League für die Schweiz zum Zuge kommen kann, ist unklar.

Die Hoffnung auf eine Qualifikation für die Playoffs in der US-Liga MLS waren für Chicago Fire und Nati-Star Xherdan Shaqiri klein, aber noch vorhanden. Bis in der Nacht auf Sonntag. Nach einer 2:0-Führung gegen Charlotte in der ersten Hälfte vergab Chicago die Partie noch in der Nachspielzeit und verlor 2:3. Es ist die 15. Niederlage von Shaqiris Team in 32 Saisonspielen – nur neun Spiele hat man bisher gewonnen. Zu wenig: Chicagos Playoff-Hoffnungen sind futsch.

Bleibt Shaqiri nun wochenlang ohne Ernstkampf?

Am Montag wird der 30-jährige Nati-Star beim Zusammenzug der Nationalmannschaft in Bad Ragaz erwartet. Ob er nun aufgrund seiner Verletzung in der Nations League mittun kann gegen Spanien und Tschechien, ist unklar. Unklar ist auch, wie es nun mit Shaqiri weitergeht in den kommenden Wochen. Spätestens am 10. Oktober ist für den Chicago-Captain die Saison zu Ende. Der Nati-Zusammenzug für die WM ist aber erst am 14. November.