Vor Duell mit Ajax - 15 Spieler fallen aus – Verletzungs-Wahnsinn bei Besiktas Istanbul

1 / 7 Miralem Pjanic verletzte sich am Freitagabend im Meisterschaftsspiel gegen Altay. imago images/Seskim Photo Beskitas Istanbul muss ohne diverser Stammspieler im Champions-League-Spiel gegen Ajax antreten. imago images/Seskim Photo Die Verletzungsliste wird immer länger. imago images/Seskim Photo

Darum gehts Besiktas Istanbul trifft in der CL-Gruppenphase auf Ajax Amsterdam.

Die türkische Fussballmannschaft muss ohne seine Schlüsselspieler antreten, gleich 15 Profis fallen aus.

Gegner Ajax ist dagegen in Topform.

Am Dienstagabend trifft Besiktas Istanbul in der Champions League auf Ajax Amsterdam. Das Spiel in der Johan Cruyff Arena steht für das Team von Sergen Yalçin unter keinem guten Stern. Gleich mehrere Schlüsselspieler werden nicht zur Verfügung stehen. Nach der ersten Saisonniederlage in der Meisterschaft vom vergangenen Wochenende wird die Verletzungsliste von Besiktas immer länger und länger.

Laut dem Fussball-Portal «transfermarkt.ch» fehlen dem Club aktuell verletzungsbedingt ganze 14 Spieler! Darunter auch Leistungsträger wie Abwehrchef Domagoj Vida, Captain Atiba Hutchinson und Ex-Barça-Star Miralem Pjanic. Der bosnische Nationalspieler fehlt wegen einer Oberschenkelzerrung sogar gleich mehrere Wochen.

Jetzt wartet Leader Ajax

Mit Cyle Larin und Rachid Ghezzal fallen auch die beiden wertvollsten Offensivspieler aus. Zudem wird auch Verteidiger Francisco Montero am Dienstagabend nicht mittun können, der Spanier wird dem Team nach einem positiven Covid-Test ebenfalls fehlen und ist Ausfall Nummer 15! So fallen gleich sieben der elf Spieler, die beim 1:2 gegen Dortmund in der Startelf standen, gegen Ajax aus.

Ganz eine andere Atmosphäre herrscht in Amsterdam. Ajax konnte sein Meisterschaftsspiel am Samstagabend gegen den FC Groningen mit 3:0 für sich entscheiden. Und auch in der Champions-League läuft alles nach Plan. Die Niederländer konnten ihr erstes Spiel klar mit 5:1 gegen Sporting Lissabon gewinnen. Keine guten Voraussetzungen für die von der Verletzungshexe geplagten Istanbuler also.