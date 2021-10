Haiti : 15 US-Missionare von bewaffneter Bande entführt

Unbekannte haben in einem Vorort der haitischen Hauptstadt Port-au-Prince zahlreiche Menschen in ihre Gewalt gebracht. Die USA sind alarmiert.

In Haiti sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen mindestens 15 US-Missionare entführt worden. Eine bewaffnete Bande, die seit Monaten ihr Unwesen in der Region treibe, habe 15 bis 17 Menschen in einem Vorort der Hauptstadt Port-au-Prince in ihre Gewalt gebracht, sagte eine Sicherheitsquelle am Samstag der Nachrichtenagentur AFP.