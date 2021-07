Mels SG : Vermisstes Mädchen (15) gefunden

In Mels wurde seit Mittwochmorgen eine 15-Jährige vermisst. Sie wurde am Freitagmorgen gefunden.

Sie wurde zuletzt am Mittwochmorgen gesehen.

In Mels SG wurde ein Mädchen (15) vermisst.

Am Donnerstag bat die Kantonspolizei St. Gallen um Hinweise zu einem verschwundenen Mädchen (15). Dieses wurde seit Mittwoch vermisst. «Dank eines Hinweises konnte sie am Freitagmorgen wohlbehalten aufgefunden werden», teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Freitagmorgen mit.