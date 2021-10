«Call of Duty: Warzone» - 150 Gamer und Gamerinnen kämpfen jetzt live in einer epischen Schlacht

Die Regeln von «Call of Duty: Warfare» sind einfach: Wer überlebt, der gewinnt. Mit diesem einfachen Konzept begeistert der Battle-Royal-Shooter 100 Millionen registrierte User und Userinnen, wobei gleichzeitig weltweit zwei Millionen Gamerinnen und Gamer spielen. Das sind Zahlen, die der Entwickler Activision Blizzard veröffentlicht hat.



Die Besten E-Sportlerinnen und E-Sportler der Schweiz kämpfen ab 13.00 Uhr um den Einzug ins Finale und 3700 Schweizer Franken. Im PostFinance Gaming Cup 2021 gibt es in fünf Runden nonstop Action mit dem Besten, was die «Call of Duty: Warfare»-Szene in der Schweiz zu bieten hat. Registriere dich auf unserem Twitch-Kanal und verpasse nie wieder einen Live-Event.