«Call of Duty: Warzone» - 150 Gamer und Gamerinnen kämpfen jetzt live ums Überleben

Die Beliebtheit von «Call of Duty: Warzone» ist ungebrochen, 100 Millionen User und Userinnen gibt es, darunter sind rund zwei Millionen gerade jetzt in diesem Moment laut Entwickler Activision am Spielen. Die Regeln von Warzone sind einfach: Wer überlebt, gewinnt – wie in «Hunger Games», nur ohne Jennifer Lawrence.



Auch in der Schweiz ist das Spiel auf allen Plattform beliebt, darum hat der PostFinance Gaming Cup 2021 neu auch «Call of Duty: Warzone» im Angebot. In vier Qualifiern kämpfen bis zu 150 Gamer und Gamerinnen um den Einzug ins Finale. Der zweite Qualifier startet diesen Sonntag und 20 Minuten ist live dabei.