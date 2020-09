Lange ist es her: Am 21. Mai 1871 wurde die Vitznau-Rigi-Bahn als erste Bergbahn Europas eröffnet. Um dies zu feiern, soll die weltweit einzige noch fahrbare Zahnraddampflok mit stehendem Kessel wieder auf die Schienen. Bevor die Lok mit Baujahr 1873 aber wieder zum Einsatz kommt, muss sie in Form gebracht werden. Denn: Momentan steht die legendäre Lok 7 – mit genauer Bezeichnung Lok 7 H 1/2 – im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern.