150 Menschen attackieren Polizei in Berlin mit Feuerwerk

In Berlin ist es eine Nacht vor Silvester zu Ausschreitungen gekommen, bei denen zahlreiche Menschen Pyrotechnik einsetzten und mit Feuerwerkskörpern aufeinander zielten. Die Auseinandersetzungen starteten in der Nähe eines Geschäfts, das Feuerwerksartikel verkauft, wie zunächst die «Bild» berichtete.

Dort sollen zahlreiche Personen damit geprahlt haben, was sie an Pyrotechnik für die Silvesternacht gekauft haben – doch dann kam diese noch am gleichen Abend zum Einsatz. Videoaufnahmen zeigen, wie die Personen die Pyros über fahrende Autos und Strassen hinweg aufeinander schiessen.

Auch die Polizei wurde beschossen

Sie konnten nicht bis Silvester warten: 150 Personen liessen am Freitagabend in Berlin Schöneberg Feuerwerkskörper ab und zielten dabei aufeinander.

Das Ganze spielte sich zudem in einer von drei Berliner Verbots-Zonen für Feuerwerk ab. Die Begründung der Polizei dafür sei genau, dass es in diesen Zonen an Silvester immer wieder zu «Sachbeschädigungen, Landfriedensbrüchen, gefährlichen Eingriffen in den Strassenverkehr, gefährlichen Körperverletzungen sowie Verstössen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz durch den Einsatz von Pyrotechnik» komme.