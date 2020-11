Kurz vor 12 : 150 Meter lange Schlange vor Berner Stimmlokal

Vor dem Stimmlokal beim Schulhaus Spitalacker hatte sich kurz vor 12 Uhr eine ellenlange Schlange gebildet. Letztlich konnten aber alle ihre Stimme abgeben.

Trotz Rekordzahlen bei der frühen Briefwahl haben sich in der Stadt Bern offenbar viele Menschen dazu entschlossen, ihre Stimm- und Wahlzettel am Sonntagmorgen in die Urne zu werfen. Beim Schulhaus Spitalacker hatte sich um 11:45 Uhr eine etwa 150 Meter lange Warteschlange gebildet – und es seien immer noch weitere Menschen dazugekommen, wie ein Leser-Reporter erzählt.