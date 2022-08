Zürich: 150 Openair-Gäste stranden wegen technischer Störung am Zürcher HB

Nach dem ersten Tag des diesjährigen Zürich Openairs sind am Dienstag 150 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz am Zürich HB gestrandet. So auch Pia (25) aus Basel: «Wir wollten die letzte Verbindung von Glattbrugg über Zürich nach Basel nehmen.» Nachdem sie am Bahnhof Glattbrugg in den vollen Zug gestiegen sind, habe sich dieser rund zwanzig Minuten nicht bewegt. «Wir hatten keine Ahnung was los war.» Am Zürich HB angelangt, dann die böse Überraschung: «Wegen dem verspäteten Zug haben wir unseren letzten Anschluss verpasst.» So mussten sie und ihre Freunde eineinhalb Stunden warten. «Wir wussten nicht, ob wir es noch Nachhause schaffen.»