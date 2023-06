Sanitäter im Bundeshaus: Darum sind jetzt bei jeder Session zwei im Einsatz.

29. September 2022. Am zweitletzten Tag der Session bricht SVP-Nationalrat Lukas Reimann mitten im Nationalratssaal zusammen . Kurz herrscht Aufregung, dann bringt ihn eine Ambulanz ins Spital. 8. Dezember 2022. Am Tag nach den Bundesratswahlen trifft es auch die Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss: Zusammenbruch im Ratscafé. Die Ersthelfer bei beiden Fällen: Angelo Barrile und Marina Carobbio. Beide sind SP-Ratsmitglieder und Ärzte.

Barrile und Carobbio bildeten zusammen den Kern des inoffiziellen und freiwilligen Sanitätsdienstes des Bundeshauses. Neben den echten Notfällen verteilen sie in Grippezeiten auch mal ein Neocitran und wenn einem Besucher schwindelig wird, messen sie den Blutdruck.

Doch es gibt ein Problem: Der Zürcher SP-Nationalrat Angelo Barrile tritt bei den Wahlen 2023 nicht mehr an und seine Ständeratskollegin Marina Carobbio wurde diesen Frühling für die SP in die Tessiner Regierung gewählt und ist seither nicht mehr in Bern tätig.