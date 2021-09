«Traumfund» : 1500 Jahre alter Goldschatz in Dänemark entdeckt

Ein Hobbyarchäologe in Dänemark hat 22 Goldstücke mit Hilfe eines Metalldetektors gefunden. Bei dem Fund handelt es sich vor allem um fein dekorierte Medaillons.

Der Fundort liegt in der Nähe von Jelling.

In Dänemark wurden 22 Goldstücke gefunden.

Ein Fund von rund 1500 Jahre altem Gold begeistert Forscher in Dänemark. Es handle sich um einen der grössten, wertvollsten und schönsten Goldschätze der dänischen Geschichte, teilte der Museumsverbund der Stadt Vejle am Sonntag mit. Ein Hobbyarchäologe habe die 22 Stücke, die vermutlich aus dem 5. Jahrhundert stammen und ein Gesamtgewicht von 945 Gramm haben, mithilfe eines Metalldetektors entdeckt. Der Fundort liegt in der Nähe von Jelling, das einst als wichtiges Zentrum des Landes galt und eine bedeutende archäologische Stätte ist.