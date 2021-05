«La Boum 2» : 1500 Demonstrierende gegen 600 Polizisten an illegaler Party in Belgien

Am Samstag kam es bei einem Massentreffen im Brüsseler Stadtzentrum zu Krawallen. Es war bereits das zweite Mal innert weniger Wochen. Die Polizei nahm über 100 Personen fest.

1500 Menschen folgten am Samstag dem Aufruf zu einer Party in einem Brüsseler Stadtpark.

Die belgische Polizei hat ein illegales Massentreffen von mehr als tausend Jugendlichen in einem Brüsseler Park gewaltsam aufgelöst. 132 Menschen wurden vorläufig festgenommen, fünf davon kamen in Polizeigewahrsam, wie aus einer am Sonntag veröffentlichten Bilanz des Einsatzes hervorgeht. Die Beamten setzten Wasserwerfer und Tränengas gegen die Demonstranten ein, die sich trotz eines Verbots in der belgischen Hauptstadt versammelt hatten.