In dieser Bildstrecke siehst du, wie Schweizer verschiedene Internet-Akteure bezüglich Umgang mit Kundendaten bewerten. Skala: 1 (kein Vertrauen) bis 10 (volles Vertrauen).

Onlineshops erleben 2020 wegen der Corona-Krise einen Wachstumsschub. Jedes zweite Internetgeschäft in der Schweiz verzeichnete in der Corona-Krise einen Anstieg der Bestellungen von über 20 Prozent. Und der Schub dürfte längerfristig anhalten.

Und für manche Händler gings noch viel rasanter bergauf: «Viele Onlineshops erlebten eine Umsatzsteigerung von bis zu 1500 Prozent und konnten sich vor Bestellungen kaum retten», wird Studienautor Darius Zumstein in einem Communiqué zur Studie zitiert. Schweizer hätten wegen der temporären Schliessung von stationären Läden vermehrt online eingekauft.

Kleine und Grosse profitieren

Vom Wachstum profitieren sowohl kleine als auch grosse Onlineshops, wie aus der am Donnerstag publizierten «Onlinehändlerbefragung 2020» der School of Management and Law der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hervorgeht.