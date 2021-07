Philippinen : 15’000 Menschen nach Vulkanausbruch aus Gefahrenzone evakuiert

Nach dem Ausbruch des Vulkans Taal auf der Insel Luzon wurden tausende Menschen aus der Gefahrenzone gebracht. Es könnte zu weiteren Eruptionen kommen.

Einer der aktivsten Vulkane der Philippinen ist wieder ausgebrochen und hat eine Wolke aus vulkanischen Gasen einen Kilometer hoch in die Luft geschleudert. Wissenschaftler erhöhten die Warnstufe für den Vulkan Taal, der nur 66 Kilometer von der Hauptstadt Manila entfernt liegt, am Donnerstag von Stufe 2 auf Stufe 3. «Dies bedeutet, dass am Hauptkrater Magma eindringt, was weitere Eruptionen vorantreiben können», teilte das staatliche seismologische Institut Phivolcs mit.