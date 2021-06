Mit 78 km/h innerorts unterwegs - 150’000 Fr. für zwei Verkehrsdelikte? Zürcher Richter spricht CEO frei

1 / 3 Der Einzelrichter sprach den Beschuldigten nach dem Grundsatz «im Zweifel für den Angeklagten» frei. Bild: hoh Das Blitzerbild tauge nicht als Beweismittel und Dutzende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hätten auf den Dienstwagen Zugriff gehabt, sagte der Richter. Bild: hoh Ein CEO soll laut Staatsanwalt eine Rekordgeldstrafe von 150’000 Franken für zwei kleinere Verkehrsdelikte bezahlen. Bild: hoh

Darum gehts Ein Unternehmer soll wegen zwei Verkehrsdelikten eine Geldstrafe von 150’000 Franken zahlen.

Der CEO bestritt, am Steuer gesessen und innerorts mit 78 km/h gefahren zu sein.

Sein Anwalt verlangte einen Freispruch, der Mann auf dem Blitzerfoto sei nicht sein Mandant.

Der Einzelrichter sprach den Beschuldigten mangels Beweisen frei.

Der deutsche Unternehmer und Manager, der laut diversen Medienberichten unter den tausend reichsten Deutschen fungiert, soll an einem Samstagmittag im Dezember 2019 mit seinem Auto auf dem Utoquai in der Stadt Zürich unterwegs gewesen sein. Dabei wurde er innerorts mit 78 km/h geblitzt und soll wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen bestraft werden.

Da der Manager bereits im Februar des gleichen Jahres eine bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 20 Tagessätzen und eine Busse von 5000 Franken erhalten hatte – damals ging es um eine sogenannte Iglu-Fahrt (schneebedeckte Frontscheibe mit Guckloch) – sei eine unbedingte Gesamtstrafe von 50 Tagessätzen auszusprechen, verlangte der Staatsanwalt. Und das bei einem Tagessatz von 3000 Franken, dem Maximalbetrag. Alles zusammen: 150’000 Franken.

«Dutzende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hatten auf Wagen Zugriff»

Am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich vom Dienstagnachmittag bestritt der Manager, am Steuer gesessen zu sein. «Es war ein Poolfahrzeug von unserer Firma. Dutzende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können den Dienstwagen für geschäftliche Fahrten jeweils behändigen.» Er selber sei an diesem verlängerten Wochenende in Norddeutschland gewesen – dienstlich und privat.

Der Beschuldigte erwähnte dabei ein Treffen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seines Unternehmens und einem Minister des betreffenden Bundeslandes. Der Einzelrichter wies ihn darauf hin, dass auf dem Gruppenbild, welches das Unternehmen nach dem Anlass veröffentlicht hatte, weder der Beschuldigte noch der Minister zu sehen sind. Zudem habe eine Lokalzeitung damals berichtet, dass der Minister kurzfristig verhindert war. «Das habe ich anders in Erinnerung», so die Antwort des CEO. Am eigentlichen Tattag sei er in seiner Ferienwohnung in Deutschland gewesen, nachweisen konnte er den Aufenthalt aber weder mit Handydaten noch mit Geldbezügen an Bankautomaten.

Blitzerfoto taugt nicht als Beweismittel

Sein Verteidiger verlangt einen Freispruch. «Die Anklage stützt sich vor allem auf das Blitzerfoto.» Es sei aber nur ein schemenhaftes Bild und viele Gesichtszüge würden nicht mit denen seines Mandanten übereinstimmen. Dem folgte auch der Einzelrichter und sprach den CEO frei. «Das Bild taugt nicht als Beweismittel, es ist zu undeutlich.» Zudem hätten Dutzende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf den Firmenwagen zugreifen können. Bewiesen sei auch, dass der CEO am Freitag und am Montagmorgen in Norddeutschland war. Aus all diesen Gründen sei ein Freispruch nach dem Grundsatz «im Zweifel für den Angeklagten» unumgänglich.

