«Sünderella» in Frauenfeld – 150’000 Franken für ein Paar Stöckelschuhe

Das Werk «Sünderella» wurde der Stadt Frauenfeld als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Die High Heels sollen nun gekauft und so fester Bestandteil von Frauenfeld werden.

Die in Bronze gegossenen Stöckelschuhe vor dem Regierungsgebäude in Frauenfeld.

Die Thurgauer Künstlerinnen Susan Kopp und Brigitte Schneider haben ihr Kunstwerk «Sünderella» zuerst an der Skulpturenausstellung «Bad Ragartz» ausgestellt.

Im Oktober 2019 wurde in Frauenfeld das Kunstwerk der Thurgauer Künstlerinnen Susan Kopp und Brigitte Schneider enthüllt. Die Bronzeskulptur zeigt zwei Stöckelschuhe, der eine liegend, der andere stehend – knapp drei Meter hoch. Ursprünglich wurde es für die Skulpturenausstellung «Bad Ragartz» erschaffen. Als Leihgabe stehen die rund zwei Tonnen schweren Schuhe nun in Frauenfeld vor dem Regierungsgebäude. In Frauenfeld sollen sie auch bleiben, wenn es nach einem Patronatskomitee geht.