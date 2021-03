Zuchwil SO : 16'000 Glace sollen vor der Entsorgung gerettet werden

Eine Firma aus dem Kanton Solothurn blieb wegen der geschlossenen Gastrobetriebe auf Tausenden von Glace sitzen. Nun werden sie vergünstigt abgegeben.

Darum gehts In Zuchwil SO werden 16’000 Glace zu vergünstigten Preisen abgegeben.

Der Hersteller Mister Cool wurde diese infolge des Gastro-Shutdowns nicht los.

Hilfe erhält er vom Unternehmen To Good To Go.

Weil Restaurants und weitere Abnehmer aus der Gastronomie infolge der Corona-Massnahmen als Absatzkanäle weggebrochen sind, bleiben viele Lieferanten auf ihrer Ware sitzen. Der Dessertproduzent Mister Cool aus Zuchwil SO etwa verzeichnet 16’000 überschüssige Glace.

Um diese nicht wegwerfen zu müssen, hat sich Mister Cool mit dem Anti-Foodwaste-Unternehmen Too Good To Go zusammengetan und gibt die Produkte an seinem Sitz an der Gewerbestrasse nun vergünstigt ab: Ein Überraschungspäckli mit 20 Stück Mister Cool Big Choc Glace gibts für 13.90 Franken (statt 42 Franken), acht Becher veganes Pistazieneis vom Zürcher Brand The Green Fairy für 25.90 Franken (statt 78 Franken). Reserviert und bezahlt werden können die Glace über die Too-Good-To-Go-App.

Angebot bis April/Mai

«Wir haben kürzlich einen Aufruf an diverse Lebensmittelhersteller gestartet, wonach diese bei einem Überschuss an Lebensmitteln auf uns zukommen dürfen, damit die Produkte konsumiert anstatt verschwendet werden», erklärt Alina Swirski, Country Managerin von Too Good To Go Schweiz. Darauf habe sich auch Mister Cool gemeldet.

Laufend kämen neue Rettungsaktionen hinzu. «Grundsätzlich sind alle Bäckereien, Hotels, Restaurants, Supermärkte oder Hersteller, bei denen Lebensmittel übrig bleiben, willkommen, sich der Bewegung von Too Good To Go anzuschliessen», sagt Swirski . Denn nur so könne man «unserer Vision eines Planeten ohne Lebensmittelverschwendung näherzukommen».

Die Glace von Mister Cool können bis Ende April 2021 bezogen werden, jene von The Green Fairy bis Ende Mai 2021. Dann erreichen die Produkte das Mindesthaltbarkeitsdatum und dürfen nicht mehr regulär vertrieben werden.

Foodwaste in der Schweiz Werden Lebensmittel hergestellt, aber nicht konsumiert, führt dies zu unnötigen CO2-Emissionen, Biodiversitätsverlust sowie Land- und Wasserverbrauch (z.B. für den Transport, die Verarbeitung oder die Kühlung). Laut Zahlen des Bundesamts für Umwelt (Bafu) fallen in der Schweiz jährlich 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittelverluste an. Das entspricht 330 Kilogramm pro Person und Jahr oder etwa einem Viertel der Treibhausgase, die wir durch unsere Ernährung verursachen.