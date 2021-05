Start des Effy-29-Prozesses : 16 Berner Hausbesetzern wird der Prozess gemacht

Bei einer Hausräumung im Berner Monbijou-Quartier kam es 2017 zu Tumulten zwischen der Besetzergruppe und der Polizei. Ab dieser Woche nun müssen sich 16 Besetzerinnen und Besetzer vor Gericht verantworten.

Im Februar 2017 eskalierte die polizeiliche Räumung einer Liegenschaft an der Effingerstrasse in Bern.

Linksaktivistinnen und -aktivisten und die Berner Kantonspolizei lieferten sich am 22. Februar 2017 eine regelrechte Strassenschlacht. Anlass war die Räumung eines besetzten Hauses an der Effingerstrasse 29 in Bern. Die Hausbesetzerinnen und -besetzer des Kollektivs «Oh du fröhliche» setzten sich mit Feuerwerkskörpern, Blockadevorrichtungen und Sprengfallen zur Wehr, die Polizei antwortete ihrerseits mit Gummischrot und fuhr mit einem Wasserwerfer auf. Nicht weniger als acht Stunden dauerte es, bis «Effy 29» – so nannte das Kollektiv die besetzte Liegenschaft – geräumt und die Besetzerinnen und Besetzer festgenommen waren. Fünf Polizisten und eine angehaltene Person wurden beim Einsatz verletzt.