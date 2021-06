Wohnstudie - 16- bis 25-Jährige wohnen am liebsten bei den Eltern

Längere Ausbildungszeit

Damit verschiebt sich auch der Einstieg in das Berufsleben oder die Gründung einer Familie weiter nach hinten. Die Phase zwischen Jugend und Erwachsensein verlängert sich so – zum Teil bis Anfang 30, wie die CS weiter schreibt.

Stadt bevorzugt

Verlassen die Jugendlichen schliesslich das Elternhaus, dann ziehen sie bevorzugt in die Stadt oder zumindest in die Agglomeration. Am häufigsten ziehen sie mit der Partnerin oder dem Partner zusammen, rund ein

Viertel wohnt alleine und rund ein Sechstel wählt die Wohngemeinschaft. Gerade das Wohnen in einer WG wird seit 2011 immer beliebter, vor allem bei den Jungen ab 25.