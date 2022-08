Energiekrise : 16 Grad im Schlafzimmer – Grüne wollen Spar-Regeln per sofort

Die Raumtemperatur beträgt im Schnitt 22 bis 23 Grad. Sie soll auf 20 Grad gesenkt werden, und in Schlafräumen auf 16 Grad, fordern die Grünen im Parlament. Mit zwei Grad Temperatursenkung würden 14 Prozent der Heizkosten gespart. Weitere Regeln, die der Bundesrat der Bevölkerung dringlich empfehlen soll: Auf Tumbler verzichten, Licht nur in dem Raum einschalten, in dem man sich aufhält, sparsam kochen. Regeln für die Wirtschaft: Keine Leuchtreklamen und keine Gebäudebeleuchtungen mehr. Das Bundeshaus würde mit gutem Beispiel vorangehen.



Darum gehts Privathaushalte und Unternehmen sollen sofort mit Sparen beginnen, nicht erst bei einer Strom-Notlage. Das verlangen die Grünen.

Sie reichen nächste Woche in der Umweltkommission einen Vorstoss ein mit konkreten Vorschlägen. Der Bundesrat soll Sparmassnahmen dringlich empfehlen.

Vorerst sollen sie auf Freiwilligkeit beruhen. Der soziale Druck wirke, sagen Grüne-Vertreter.

Economiesuisse unterstützt die Forderungen. Ebenso sind Vertreter von SVP und FDP offen dafür.

Nicht erst, wenn der Strom ausgeht, sollen die Schweizerinnen und Schweizer die Heizung runterdrehen. Sondern jetzt schon. Das wollen die Grünen – und sie werden dabei unterstützt von Economiesuisse, wie die Sonntags-Zeitung berichtete (Bezahlartikel).

Kommende Woche präsentieren die Grüne-Nationalräte Bastien Girod und Kurt Egger in der Umweltkommission des Nationalrats (Urek-N) einen Vorstoss, in dem der Bundesrat aufgefordert wird, sofort Massnahmen zu ergreifen. Der Bundesrat soll die Regeln in Form einer dringlichen Empfehlung erlassen, sagen Girod und Egger.

Regeln für Privathaushalte:

Weniger heizen: In Wohnräumen herrscht in der kalten Jahreszeit eine Temperatur von durchschnittlich 22 bis 23 Grad. Das wäre nicht nötig, sagt der Thurgauer Grüne-Nationalrat Kurt Egger. «20 Grad genügen, und im Schlafzimmer 16 Grad.» In Treppenhäusern soll gar nicht mehr geheizt werden. Eine Temperatursenkung um zwei Grad reduziert die Heiz-Energie um 14 Prozent.

Tumbler nicht benutzen: Der Tumbler verbraucht mehr Energie als die Waschmaschine, weil er mit Hitze arbeitet. Wer bei der Wäsche Energie sparen will, hängt sie zum Trocknen auf.

Licht löschen: Nur in dem Raum das Licht einschalten, in dem man sich aufhält. Laut Nationalrat Kurt Egger lässt sich damit rund ein Drittel der Beleuchtungs-Energie einsparen.

Sparsam kochen: Deckel auf die Pfanne und den Backofen etwas früher ausschalten oder die Restwärme für etwas anderes nutzen – schenkt zwar nicht gross ein, aber «auch Kleinvieh macht Mist», sagt Egger.

Regeln für Unternehmen:

Rolltreppen werden zu Randzeiten abgeschaltet.

Leuchtreklamen werden generell nicht mehr angeschaltet.

Gebäude werden nicht mehr beleuchtet, das Bundeshaus geht mit gutem Beispiel voran.

Energie-Engpässe umschiffen dank Planung: In den Monaten März und April ist die Energie am knappsten. Wer in dieser Zeit auf Produktion verzichten kann, etwa durch Lagerung von Produkten, soll es tun, sagt Kurt Egger.

Vorerst wollen die Grünen auf Freiwilligkeit setzen. Der Bundesrat soll noch keine Vorschriften erlassen, sondern die Stromspar-Regeln in Form von dringlichen Empfehlungen herausgeben. «Die Covid-Pandemie hat gezeigt, dass sich die Bevölkerung in solchen Situationen grossmehrheitlich verantwortungsvoll verhält und Empfehlungen befolgt», sagt Girod. Ausserdem spiele das eigene Gewissen und die soziale Kontrolle eine Rolle, sagt Egger: «Wenn die Kollegin zu Besuch ist und die Wohnung auf 25 Grad geheizt – das kommt nicht gut an.» Noch grösser sei der öffentliche Druck auf den Unternehmen. «Wenn eine Firma noch mit Leuchtreklamen arbeitet, wirft das ein schlechtes Licht auf sie.»

In ihrem Vorstoss beantragen die Grünen eine Reihe weiterer Massnahmen im Energie-Bereich (siehe Box).

«Grüne haben die Situation mitverursacht»

Der Vorstoss hat gewisse Chancen, im Parlament eine Mehrheit zu bekommen. Erstens haben die Grünen mit Economiesuisse einen starken Fürsprecher auf bürgerlicher Seite. Zweitens sind auch Vertreter von SVP und FDP in der Energiekommission offen für das Anliegen.

FDP-Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher befürwortet die sofortige Umsetzung von Sparmassnahmen. Es sollen Sparziele formuliert werden, bei denen Unternehmen wie auch Private selbst entscheiden können, mit welchen Massnahmen sie diese erreichen, sagt die St. Gallerin.

Grundsätzlich sei er einverstanden, dass man jetzt schon sparen müsse, sagt auch SVP-Nationalrat Christian Imark. Es gelte vorzukehren, um im Winter keine Lücke zu haben. Er werde die Vorschläge aber noch im Detail prüfen. Was ihn störe, sei der Umstand, dass die Grünen die Situation mitverursacht hätten mit einer «ideologischen verblendeten Anti-AKW-Politik», sagt Imark. Nun müssten Wirtschaft und Bevölkerung die Folgen ausbaden.



15-Prozent-Sparziel wie in den EU-Ländern Gasverbrauch Vor zwei Wochen ist der Gas-Notfallplan der EU in Kraft getreten: Jedes der 27 EU-Länder soll den Winter über 15 Prozent Gas einsparen, verglichen mit dem Durchschnitt der fünf Vorjahres-Perioden. Nun müsse auch die Schweiz ein 15-Prozent-Sparziel beim Gasverbrauch beschliessen, fordern die Grünen in ihrem Vorstoss. Denn wenn die Schweiz munter weiterverbraucht, während andere jetzt schon sparen, sei das ein Nachteil beim angestrebten Solidaritätsabkommen mit Partnerländern. Weitere Forderungen im Grüne-Vorstoss: Stauseen sollen nicht unter einen gewissen Pegel gesenkt und für die Wirtschaft soll eine Energie-Auktion eingerichtet werden, bei der sich Unternehmen nicht gebrauchte Energie zuschanzen können. (blu)