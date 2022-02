Minustemperaturen in Minnesota  – -16 Grad und 2 Spieler mit Kälteschock raus bei US-Sieg in der WM-Quali 

Trotz Temperaturen von -16 Grad kamen auch einige Zuschauer und Zuschauerinnen ins Stadion in Minnesota.

Die USA schlägt in der WM-Quali Honduras mit 3:0.

Dass auch bei klirrend kalten Wetterbedingungen gut Fussball gespielt werden kann, bewies in der Nacht auf Donnerstag (MEZ) die Nationalmannschaft der USA. Die «Soccer Boys» schlugen in der WM-Quali Honduras in Minnesota dank Toren von Juves Weston McKennie, Nashville-Verteidiger Walker Zimmermann und Chelsea-Star Christian Pulisic mit 3:0 und trotzten dabei Temperaturen von bis zu -16 Grad!